Amal Clooney divina con l’abito di paillettes e piume E George la salva

(Di lunedì 11 ottobre 2021)hanno stregato il red carpet del London Film Festival, partecipando alla proiezione di The Tender Bar, l’ultimo film della star hollywoodiana. Lei semplicemente splendida in un scintillante abito bianco a sirena e lui il perfetto principe chela moglie da un imbarazzante scivolone. Dopo William e Kate Middleton alla prima di No Time to Die,hanno conquistato il titolo di coppia perfetta.ha catturato su di sé lo sguardo di tutto il mondo con un look davvero fantastico. Abito inPuoi acquistare online una versione low cost dell'abito di ...

Advertising

IOdonna : Altro che rottura e divorzio: questi si amano più che mai! - lillydessi : Il vestito super cool di Amal Clooney segna il suo grande ritorno sul red carpet con George - Elle - Iusername70 : RT @Giangiology: Vale, ti consiglio Amal Clooney! - lillydessi : Il vestito super cool di Amal Clooney segna il suo grande ritorno sul red carpet con George - Elle - vogue_italia : I Clooney sono tornati...?? con un red carpet elegantissimo (George è in Armani!) ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Amal Clooney

sta accompagnando il marito nel suo nuovo debutto da regista affiancandolo ad ogni prima con classe, raffinatezza e la dolcezza di un bacio atteso davanti ai fotografi. Karwai Tang Getty ...A dispetto delle (periodiche) voci di crisi di Chiara Dalla Tomasina, cinque anni dopo le nozze guarda le foto S ono in crisi nera . Anzi no, si sono già lasciati da tempo. Lui è ...George Clooney ha spiegato di non avere alcuna intenzione di candidarsi per qualche carica pubblica, preferisce stare lontano dalla politica per godersi la vita."Ad Amal ho detto che lavoriamo troppo!" E dire che molti insinuavano che si fosse sposato per dare la scalata alla Casa Bianca!