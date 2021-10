Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 ottobre 2021)DEL 10 OTTOBREORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAORE TRANQUILLE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CIRTICITÀ SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SIAMO NEI PRESSI DI TERRACINA ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO RESTA CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI DELLA METRO C, ATTIVI BUS TRA LODI-SAN GIOVANNI PER L’INTERSCAMBIO CON LA METRO A UTILIZZARE LA STAZIOE RE DITRASPORTO ...