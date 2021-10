Ultime Notizie Roma del 10-10-2021 ore 10:10 (Di domenica 10 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura a Corte ieri dei no Green pass a Roma ci sono stati tafferugli e scontri con la polizia e forze dell’ordine hanno effettuato cariche per disperdere i manifestanti Usando anche idranti e lacrimogeni quattro le persone arrestate Tra cui il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino che era sotto regime di sorveglianza speciale e che ha violato numerose prescrizioni è stata assaltata la sede della CGIL il gruppo è riuscito a sfondare le porte della sede del sindacato ed entrare prima che la polizia riuscì a fermare i manifestanti e respingerli la sede delle lavoratrici e dei Lavoratori è stata attaccata da Forza Nuova e dal Movimento No vax resisteremo ora è ancorain una nota il sindacato CGIL Cortesi sono svolti anche a Milano dove il traffico è ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura a Corte ieri dei no Green pass aci sono stati tafferugli e scontri con la polizia e forze dell’ordine hanno effettuato cariche per disperdere i manifestanti Usando anche idranti e lacrimogeni quattro le persone arrestate Tra cui il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino che era sotto regime di sorveglianza speciale e che ha violato numerose prescrizioni è stata assaltata la sede della CGIL il gruppo è riuscito a sfondare le porte della sede del sindacato ed entrare prima che la polizia riuscì a fermare i manifestanti e respingerli la sede delle lavoratrici e dei Lavoratori è stata attaccata da Forza Nuova e dal Movimento No vax resisteremo ora è ancorain una nota il sindacato CGIL Cortesi sono svolti anche a Milano dove il traffico è ...

