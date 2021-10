“Sono come suono”, Pellegatta: “È un brano che sa di Via Hayez” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Il brano è stato registrato in tre momenti differenti, prima durante e dopo un trasloco, l’apri pista dell’album fluorescente” Lunedì 4 ottobre 2021 è uscito per Adesiva Discografica e in distribuzione SELF suono come suono, il nuovo secondo singolo di Pellegatta (nome d’arte per Manuela Pellegatta). Il brano è un nuovo capitolo che ci avvicina sempre di più alla pubblicazione di un nuovo album: un brano di electro-pop che suona dolce-amaro, per chi non ha timori di suonare sfacciatamente pop e di fare di Sono come suono un vero e proprio manifesto musicale, per chi ha preso qualche chilo e sta attento al colesterolo. Pellegatta ci ha gentilmente concesso ... Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021) “Ilè stato registrato in tre momenti differenti, prima durante e dopo un trasloco, l’apri pista dell’album fluorescente” Lunedì 4 ottobre 2021 è uscito per Adesiva Discografica e in distribuzione SELF, il nuovo secondo singolo di(nome d’arte per Manuela). Ilè un nuovo capitolo che ci avvicina sempre di più alla pubblicazione di un nuovo album: undi electro-pop che suona dolce-amaro, per chi non ha timori di suonare sfacciatamente pop e di fare diun vero e proprio manifesto musicale, per chi ha preso qualche chilo e sta attento al colesterolo.ci ha gentilmente concesso ...

borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - borghi_claudio : Una marea di lavoratori e manifestanti pacifici a #piazzadelpopolo e poi, come al solito, infiltrati, quattro defic… - BentivogliMarco : Come si puó consentire ad un corteo di partire da #piazzadelpopolo e arrivare alla sede della #Cgil? Non basta d… - MENDEVS98s : di come si sono conosciuti questi a me purtroppo… - Vincenz90668603 : RT @GuidoCrosetto: Migliaia di persone avevano deciso di protestare, manifestare, in modo non violento. Gli squadristi nazifascisti di FN,… -