Soleri | “Spogliatoio sereno | piazza ambiziosa Brunori? Possiamo giocare insieme”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Soleri Spogliatoio

La soddisfazione nelle parole di Edoardonel post partita. L'attaccante del Palermo, che ha ... Loè sereno, non era felice ma noi siamo i primi. La serenità non è mai mancata perché ...Il tecnico analizza il neo acquisto rosanero, uno dei più in forma nelle ultime uscite e suo ... 'Un giorno l'ho letteralmente minacciato nello. Gli ho detto che se non avesse giocato ...Parola a Edoardo Soleri. I rosanero hanno battuto il Foggia di Zeman per tre reti a zero nel match valido per l’ottava giornata del Girone C di Serie C. Il terzo gol è stato siglato proprio dall’ex Ro ...Le dichiarazioni del rosanero Soleri dopo il match contro il Foggia di Zeman terminato 3-0 per le aquile al Renzo Barbera.