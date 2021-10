Sciopero lunedì 11 ottobre, bus e metro caos: fasce di garanzia a Roma, Milano, Napoli, Bologna, Genova, Torino e Bari (Di domenica 10 ottobre 2021) Scatta questa sera alle 21, per quanto riguarda i trasporti pubblici, lo Sciopero generale di 24 ore indetto dai Cobas e da altri sindacati di base che domani 11 ottobre coinvolgerà anche... Leggi su ilmattino (Di domenica 10 ottobre 2021) Scatta questa sera alle 21, per quanto riguarda i trasporti pubblici, logenerale di 24 ore indetto dai Cobas e da altri sindacati di base che domani 11coinvolgerà anche...

Advertising

Roma : ?? Per lunedì #11ottobre proclamato #sciopero generale nazionale di 24h di tutti i comparti pubblici e privati. Pos… - MediasetTgcom24 : Sciopero generale lunedì 11 ottobre, trasporti a rischio: orari e fasce di garanzia #scioperogenerale… - TgrRaiFVG : Lunedì di sciopero generale. L’11 ottobre a Trieste due cortei, alle 10 e alle 15. Duecento agenti per tutelare la… - thinkofyoo : Come se non bastasse che domani è lunedì c’è pure sciopero dei mezzi ?? tanto mica ci metto venticinque ore già norm… - lillydessi : Sciopero lunedì 11 ottobre, caos trasporti: fasce di garanzia a Roma, Milano, Napoli, Bologna, Genova, Torino e Bar… -