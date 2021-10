Sciopero generale dei trasporti lunedì 11 ottobre: ecco orari e informazioni (Di domenica 10 ottobre 2021) Annunciato un nuovo Sciopero generale lunedì 11 ottobre 2021, che metterà a rischio la maggior parte dei trasporti in tutta italia. Sciopero generale lunedì 11 ottobre: i mezzi a rischi Mezzi a rischio per lo Sciopero generale di lunedì 11 ottobre. Infatti a rischio trasporti, ossia i treni dalle 21 di oggi 10 ottobre, aerei, autobus e metro, e non solo. Anche scuola e uffici pubblici in tutta Italia. Il motivo è l’agitazione proclamata per il primo giorno della settimana. La protesta prevede fasce di garanzia che hanno particolare rilevanza soprattutto in relazione al trasporto locale nelle grandi Lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Annunciato un nuovo112021, che metterà a rischio la maggior parte deiin tutta italia.11: i mezzi a rischi Mezzi a rischio per lodi11. Infatti a rischio, ossia i treni dalle 21 di oggi 10, aerei, autobus e metro, e non solo. Anche scuola e uffici pubblici in tutta Italia. Il motivo è l’agitazione proclamata per il primo giorno della settimana. La protesta prevede fasce di garanzia che hanno particolare rilevanza soprattutto in relazione al trasporto locale nelle grandi Lo ...

