Ricordate il vicequestore salito sul palco dei no-green pass e nel mirino della Lamorgese? Epilogo inaspettato | cosa fa oggi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 ottobre 2021) Quando si è in guerra ogni mezzo è lecito: deve averlo compreso Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore aggiuntoPolizia di Stato che, con un coup de théâtre, è stata nominata dirigente nazionale per le Pari opportunità del sindacato di poliziap. L'incarico rappresenta uno "scudo" sindacale che le consentirà di esprimere proprie opinioni senza dover chiedere autorizzazioni ai suoi superiori. Un escamotage grazie al quale Schilirò potrà continuare a battersi contro le azioni del governo in materia di, da lei contestate a più riprese tanto da essere assurta a punto di riferimento per il composito mondo dei "No". La nominapoliziotta è stata ufficializzata con una nota diramata dal sindacato giovedì 7 ottobre e potrebbe ...