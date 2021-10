Oroscopo Leone domani 11 ottobre e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

(Di domenica 10 ottobre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 11? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi, da questo lunedì perderete l’importante supporto di Mercurio, in generale clima che avvertirete sarà di tensione, con delle notevoli complicazioni che andranno affrontate lucidamente e velocemente, magari chiedendo aiuto a qualcuno attorno a voi. Se vi aspetta un qualche tipo di colloquio e vi fosse possibili rinviarlo, allora fatelo. Poche energie e una notevole stanchezza fin dalle prime ore. Leggi l’del 11per ...

