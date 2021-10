Minori, l’Autorità garante per l’infanzia: “Rafforzare i controlli sulle comunità di accoglienza” (Di domenica 10 ottobre 2021) “È necessario Rafforzare i controlli sulle comunità di accoglienza dei Minori“. Ad affermarlo è Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ascoltata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono Minori presieduta dall’onorevole Laura Cavandoli. “I pm Minorili – dice Garlatti – dovrebbero poter condurre ispezioni non circoscritte alle sole verifiche finalizzate alla dichiarazione di adottabilità ma accertare pure le condizioni di vita e il benessere dei ragazzi, il funzionamento delle strutture, la qualità dell’accoglienza, la dotazione e le competenze del personale e la validità ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 ottobre 2021) “È necessariodidei“. Ad affermarlo è Carla Garlatti, Autoritàpere l’adolescenza, ascoltata dalla Commissione parlamentare di inchiestaattività connesse alledi tipo familiare che accolgonopresieduta dall’onorevole Laura Cavandoli. “I pmli – dice Garlatti – dovrebbero poter condurre ispezioni non circoscritte alle sole verifiche finalizzate alla dichiarazione di adottabilità ma accertare pure le condizioni di vita e il benessere dei ragazzi, il funzionamento delle strutture, la qualità dell’, la dotazione e le competenze del personale e la validità ...

Advertising

GirolamoMaggio : Le autorità cilene e l'Interpol smantellano l'organizzazione criminale che ha contrabbandato migliaia di haitiani,… - LaCavandoli : RT @Montecitorio: In Commissione di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono #minori audizione dell’… - agiasocial : L’Autorità garante #infanzia e #adolescenza: “Rafforzare i controlli sulle comunità per minorenni”. Carla Garlatti… - Montecitorio : In Commissione di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono #minori audizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Minori l’Autorità Cosa dice la Convenzione dell'Aja sui minori sottratti Agenzia ANSA