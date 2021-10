Manchester United, pronto un ricco rinnovo per Maguire (Di domenica 10 ottobre 2021) Harry Maguire e il Manchester United pronti a prolungare la loro avventura insieme: i dettagli sul rinnovo del difensore Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, a breve Harry Maguire sottoscriverà un nuovo accordo con il Manchester United. Un accordo che lo porterà ad essere tra i più pagati della rosa. Nuova scadenza fissata al giugno del 2026, con ingaggio che passerà dagli attuali 12 milioni lordi fino a 18 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Harrye ilpronti a prolungare la loro avventura insieme: i dettagli suldel difensore Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, a breve Harrysottoscriverà un nuovo accordo con il. Un accordo che lo porterà ad essere tra i più pagati della rosa. Nuova scadenza fissata al giugno del 2026, con ingaggio che passerà dagli attuali 12 milioni lordi fino a 18 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

