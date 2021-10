La Lega chiede un intervento per evitare il caos Green pass il 15 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - "Un intervento immediato per evitare il caos". A pochi giorni dall'entrata in vigore, venerdì 15 ottobre, dell'obbligo del certificato verde in tutti i luoghi di lavoro il leader della Lega, Matteo Salvini, torna a chiedere un intervento urgente del Governo per evitare situazioni di particolare caos. Anche le Regioni, che mercoledì prossimo potrebbero occuparsi della vicenda nel corso di una riunione, si dicono preoccupate, a cominciare dal presidente della Conferenza, il leghista Massimiliano Fedriga. Ma da altri due partiti della maggioranza, Pd e FI, si critica la sortita del Carroccio, e l'invito è di non innescare una nuova polemica. "Allungare la durata minima del Green pass da 48 a 72 ... Leggi su agi (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - "Unimmediato peril". A pochi giorni dall'entrata in vigore, venerdì 15, dell'obbligo del certificato verde in tutti i luoghi di lavoro il leader della, Matteo Salvini, torna are unurgente del Governo persituazioni di particolare. Anche le Regioni, che mercoledì prossimo potrebbero occuparsi della vicenda nel corso di una riunione, si dicono preoccupate, a cominciare dal presidente della Conferenza, il leghista Massimiliano Fedriga. Ma da altri due partiti della maggioranza, Pd e FI, si critica la sortita del Carroccio, e l'invito è di non innescare una nuova polemica. "Allungare la durata minima delda 48 a 72 ...

Ultime Notizie dalla rete : La Lega Lega, Giorgetti: sei giorni in missione per cercare sponde negli Usa ROMA - Un viaggio progettato nei minimi dettagli. Sei giorni negli Stati Uniti in cerca di accreditamento internazionale da spendere per sé, certo. Ma anche per posizionare la Lega su una strada nuova: lontana dal trumpismo che l'ha finora contraddistinta. Capace di dialogare anche con la nuova amministrazione democratica di Joe Biden . Giancarlo Giorgetti " da programma ...

