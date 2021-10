Italia Under 21, Ricci lascia il ritiro: problema muscolare (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA - Brutte notizie dall'infermeria della Nazionale Under21 di Paolo Nicolato , Samuele Ricci non sarà a disposizione per il match contro la Svezia (martedì12 ottobre a Monza) valido per le ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA - Brutte notizie dall'infermeria della Nazionale21 di Paolo Nicolato , Samuelenon sarà a disposizione per il match contro la Svezia (martedì12 ottobre a Monza) valido per le ...

Advertising

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! ??????? L'Italia under-21 di volley batte 3-0 la Russia e… - LaStampa : Mondiali Under 21 di pallavolo: Russia battuta 3-0, l’Italia è campione del mondo - trentinovolley : ??????| MONDIALE UNDER 21 ? A #Cagliari l'#Italia di Alessandro #Michieletto (22 punti) supera in rimonta (da 0-2 a 3-… - sportli26181512 : Italia Under 21, #Ricci lascia il ritiro: problema muscolare: Il centrocampista dell'Empoli, infortunatosi contro l… - FantaMasterApp : 'Empoli, si ferma Samuele Ricci: cosa filtra in vista dell’Atalanta' -