"I Care". In marcia per una società della cura (Di domenica 10 ottobre 2021) Il cielo incerto e il primo vero freddo della stagione non fanno troppa paura. In ventimila, da tutta l'Italia, hanno percorso i 24 chilometri che separano Perugia da Assisi per la sessantesima edizione della marcia per la Pace. In testa lo striscione con scritto «I Care», con un occhio alla pandemia e un altro alla volontà esplicita dei partecipanti di prendersi cura del mondo. «C'è bisogno della cultura della responsabilità e della cura reciproca – scandiscono gli organizzatori –, cura delle giovani generazioni, della scuola, dell'educazione, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

