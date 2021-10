Hockey pista, Serie A1: Bassano e Trissino, è mini-fuga a due in testa (Di lunedì 11 ottobre 2021) I posticipi della domenica sera regalano la prima mini-fuga del campionato nella Serie A1 di Hockey pista, stagione 2021-2022. Dopo sole due giornate: Bassano e Trissino, a punteggio pieno, si prendono due lunghezze di vantaggio sul gruppone del quale fanno parte – per usare una metafora ciclistica – anche Lodi e Forte dei Marmi. Grazie alla rotonda vittoria conseguita sul Matera per 7-1, con Muglia e Ambrosio super protagonisti (una tripletta a testa, e a quella di misura ottenuta per 2-1 sul Vercelli, grazie alla doppietta di Cocco, bassanesi e trissinesi sono quindi riusciti a salire a quota 6 punti, in una domenica dove il Correggio ha trovato la prima vittoria della sua stagione battendo 5-4 il Sandrigo, in un match spettacolare griffato nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) I posticipi della domenica sera regalano la primadel campionato nellaA1 di, stagione 2021-2022. Dopo sole due giornate:, a punteggio pieno, si prendono due lunghezze di vantaggio sul gruppone del quale fanno parte – per usare una metafora ciclistica – anche Lodi e Forte dei Marmi. Grazie alla rotonda vittoria conseguita sul Matera per 7-1, con Muglia e Ambrosio super protagonisti (una tripletta a, e a quella di misura ottenuta per 2-1 sul Vercelli, grazie alla doppietta di Cocco, bassanesi e trissinesi sono quindi riusciti a salire a quota 6 punti, in una domenica dove il Correggio ha trovato la prima vittoria della sua stagione battendo 5-4 il Sandrigo, in un match spettacolare griffato nel ...

