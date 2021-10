Firenze Ok dal Consiglio comunale all’acquisizione da parte di Silfi Spa di Florence Multimedia srl

(Di domenica 10 ottobre 2021) Via libera daldadispa del complesso aziendale disrl. Lo prevede una delibera presentata dall’assessore allecipate del Comune diFederico Gianassi. L’operazione consentirà di ampliare la gamma di attività diad un settore coerente e compatibile con la mission aziendale in un’ottica di servizi smart a livello metropolitano.Srl ha per oggetto sociale l’attività di produzione e distribuzione di contenutili legati al territorio e opera secondo il modello “in house providing” nei confronti della Città metropolitana di. ...

m_cappellini : RT @DarioNardella: Trenta imprese di tutti i settori, dalla tecnologia alla moda, dal turismo alla cultura, le più importanti istituzioni c… - SoniaSamoggia : RT @lafedecorsi: Storace me lo ricordo quando veniva a Legge a Firenze invitato dal Fuan. Facevano il saluto romano prima delle riunioni..… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Bologna CODA di 7 km per lavori tra Incisa e Firenze Impruneta dal km 311 - comunefi : RT @DarioNardella: Trenta imprese di tutti i settori, dalla tecnologia alla moda, dal turismo alla cultura, le più importanti istituzioni c… - NewsToscana : FIRENZE – Florence Biennale: l’arte contemporanea internazionale torna alla Fortezza da Basso --> La tredicesima ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze dal

055firenze

Nelle fasi iniziai dell'incontro sono gli ospiti guidatitecnico Calabro a tentare di prendere ... PAGANESE (3 - 5 - 2) - Baiocco; Sbampato, Schiavi, Scanagatta; Cretella, Zanini, Tissone,, ...Sono questi i punti chiave affrontatipresidente Eugenio Giani durante la visita compiuta oggi apresso le due sedi, regionale e fiorentina, del maggiore sindacato italiano. 'Quando ieri ...Quindi non trovo giusto che venga coinvolta un’intera città, perseguito un intero stadio. Un Daspo per molti anni a chi si è reso colpevole del gesto, come si è fatto in altri casi Con le sue parole h ...Stefano Massini e Whisky Trail tra cuore e mente, John Greaves e Annie Barbazza tra prog-rock e poesia, Dimitri Grechi Espinoza e Paolo Ninfa tra suoni e immagini, l’astro del jazz Leila Martial con i ...