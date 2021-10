Calciomercato Juventus, addio a giugno: c’è Paratici sul giocatore (Di domenica 10 ottobre 2021) La Juventus si prepara a salutare un proprio giocatore. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Alvaro Morata potrebbe non essere riscattato dai bianconeri. Calciomercato Juventus Morata Fabio Paratici, infatti, avrebbe individuato in Morata il sostituto ideale di Kane. Gli Spurs sarebbero pronti a parlare con l’Atletico dello spagnolo. La Juve, dal canto suo, punterebbe tutto su Vlahovic. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021) Lasi prepara a salutare un proprio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Alvaro Morata potrebbe non essere riscattato dai bianconeri.Morata Fabio, infatti, avrebbe individuato in Morata il sostituto ideale di Kane. Gli Spurs sarebbero pronti a parlare con l’Atletico dello spagnolo. La Juve, dal canto suo, punterebbe tutto su Vlahovic. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

