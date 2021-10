Volante si scontra con tram Poliziotti in codice rosso

(Di sabato 9 ottobre 2021) Questa mattina intorno alle ore 8.30 pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in Circonvallazione Gianicolense per un incidente che ha coinvolto unadella Polizia di Stato ed iln.8. I due agenti a bordo del veicolo di servizio sono stati trasportati enbi inall’ospedale S.Camillo. La conducente deluna donna di 40 anni in stato di choc e’ stata soccorsa sul posto e poi trasportata all’ospedale San Carlo di Nancy per accertamenti medici del caso. Nessun passeggero dele’ rimasto ferito. Le pattuglie dei caschi bianchi sono tuttora impegnate negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Forze Armate News.

