Sony e Ubisoft sono tra i brand più odiati al mondo | ma ci sono anche Capcom e Microsoft

Leggi su eurogamer

(Di sabato 9 ottobre 2021) Un interessante studio statistico di Ravereviews ha mostrato qualii trend sulla rete, in particolare in relazione all'astio degli utenti nei confronti dei vari, tecnologici e non. Le statistichestate estrapolate incrociando alcune parole chiave ricercate nei motori di ricerca, mettendole in relazione con i trend negativi soprattutto su Twitter. Quello che più ci interessa naturalmente è lo studio sul lato gaming, in cui emergono elementi abbastanza inaspettati. Tra questi, il fatto chesiano le due software house più "odiate" dall'utenza. I creatori, tra gli altri, di Assassin's Creed,ilpiù odiato nell'ambito gaming in ben 23 paesi del: in Italia si ...