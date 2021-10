(Di sabato 9 ottobre 2021)(Firenze), 9 ottobre 2021 - Per la sua 155esima edizione ladisi presenta con circa 300 espositori e una superficie espositiva di oltre 20 mila metri quadri, in un'area che ...

Advertising

qn_lanazione : Scandicci, torna la festa con la Fiera numero 155 / FOTO E VIDEO - massitognetti : RT @comunescandicci: Dal 9 al 17 ottobre torna la Fiera di Scandicci: in sicurezza e di facile accesso, ospita due importanti progetti per… - comunescandicci : Dal 9 al 17 ottobre torna la Fiera di Scandicci: in sicurezza e di facile accesso, ospita due importanti progetti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Scandicci torna

La Nazione

la Fiera: edizione ......ad essere l'occasione per riflettere sul futuro di tutti noi e della nostra città " dice il sindaco Sandro Fallani - ci saranno presentazioni e confronti sui progetti che riguardano, ...Scandicci (Firenze), 9 ottobre 2021 - Per la sua 155esima edizione la Fiera di Scandicci si presenta con circa 300 espositori e una superficie espositiva di oltre 20 mila metri quadri, in un’area che ...Per la sua 155esima edizione la Fiera di Scandicci si presenta con circa 300 espositori e una superficie espositiva di oltre 20 mila metri quadri, in un’area che da piazza Resistenza si allunga ulteri ...