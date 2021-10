Saman Abbas, si batte una nuova pista: indiscrezioni clamorose sul padre latitante (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuove indiscrezioni sul caso Saman Abbas, la giovane ragazza pakistana sparita lo scorso 30 aprile Ha destato l’interesse di tutta Italia la storia delle 18enne di origini pakistane, Saman Abbas.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuovesul caso, la giovane ragazza pakistana sparita lo scorso 30 aprile Ha destato l’interesse di tutta Italia la storia delle 18enne di origini pakistane,.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

