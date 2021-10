Roma | l' auto si disintegra contro il semaforo in centro Spaventoso incidente in piena notte | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021) "Aini i ponti all'inglese non so' mai piaciuti". La pagina Instagram Then post, che raccoglie il meglio (e il peggio) della Capitale, ha pubblicato unimpressionante: pieno, e. Un', una Mini, arriva a tutta velocità ma prende male la curva e finisce per schiantarsiunto il palo eta pure la vettura. "Nessuno si è fatto niente, a parte il povero", precisano gliri dell'account Instagram. Chi riprende la scena con il telefonino si mostra sconvolto, perché in tempo reale l'impatto faceva temere il peggio per chi era al volante. ...