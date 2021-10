Road to Halloween | “Le colline hanno gli occhi”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Immaginate essere talmente soli, emarginati e disperati da adottare delle abitudini e uno stile di vita che di umano non ha nulla: è il concetto alla base de Legli, film del 1977 di Wes Craven considerato uno dei primi slasher della storia. A una visione superficiale ci troviamo a parteggiare con la classica famiglia medio-borghese che viene rapita dal clan di reietti di Papà Giove; ma a un’analisi più approfondita ci troviamo a parteggiare proprio con quegli stessi scarti della società. Come tutti gli horror realizzati negli anni ’70, Legliè una feroce denuncia al governo statunitense, colpevole di aver creato una normalità borghese e fittizia da cui la maggior parte delle persone, i true americans, veniva esclusa. Chi non si adatta ...

Advertising

zazoomblog : Road to Halloween: “Lasciami entrare” - #Halloween: #“Lasciami #entrare” - zazoomblog : Road to Halloween: “Quella casa nel bosco” - #Halloween: #“Quella #bosco” -

Ultime Notizie dalla rete : Road Halloween

Metropolitan Magazine

Crossynon ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta del gioco vincitore dell'Apple Design ... con il ritorno di livelli spaventosi, con la nuova stagione dedicata ad'Brick - or - ...... una speciale selezione di titoli per la notte di; l'Aida e La Traviata del Macerata ... Dal 21 ottobre, nel giorno della scomparsa dello scrittore ON THE? SULLE TRACCE DI JACK KEROUAC ...Road to Halloween: in questo nuovo appuntamento giornaliero con l'horror parliamo di "Le colline hanno gli occhi" di Wes Craven.Road to Halloween: in questo nuovo appuntamento giornaliero con l'horror parliamo di "Cannibal Holocaust" di Ruggero Deodato.