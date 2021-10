Monza, tenta di dare fuoco alla moglie: lei si toglie i vestiti in fiamme e si salva. Arrestato un 40enne (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo una lite ha cercato di dare fuoco alla moglie. La donna però è riuscita a togliersi in tempo i vestiti avvolti dalle fiamme. E’ finita in ospedali con ferite lievi, mentre il marito, 40 anni, è stato Arrestato. È successo a Limbiate, in provincia di Monza. L’uomo è uscito dall’appartamento che condivideva con la vittima, subito dopo il diverbio, per comprare una tanica di benzina. Una volta tornato a casa, l’ha rovesciato addosso alla moglie, che al momento si trovava in bagno. Poi ha appiccato il fuoco, lanciandole addosso un accendino, ed è fuggito. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, che ha chiamato i carabinieri e i vigili del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo una lite ha cercato di. La donna però è riuscita arsi in tempo iavvolti dalle. E’ finita in ospedali con ferite lievi, mentre il marito, 40 anni, è stato. È successo a Limbiate, in provincia di. L’uomo è uscito dall’appartamento che condivideva con la vittima, subito dopo il diverbio, per comprare una tanica di benzina. Una volta tornato a casa, l’ha rovesciato addosso, che al momento si trovava in bagno. Poi ha appiccato il, lanciandole addosso un accendino, ed è fuggito. Al’rme è stato il figlio della coppia, che ha chiamato i carabinieri e i vigili del ...

Advertising

snoopyleft : RT @fattoquotidiano: Monza, tenta di dare fuoco alla moglie: lei si toglie i vestiti in fiamme e si salva. Arrestato un 40enne https://t.co… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Monza, tenta di dare fuoco alla moglie: lei si toglie i vestiti in fiamme e si salva. Arrestato un 40enne https://t.co… - fattoquotidiano : Monza, tenta di dare fuoco alla moglie: lei si toglie i vestiti in fiamme e si salva. Arrestato un 40enne - Giorno_Monza : Limbiate, tenta di dare fuoco alla moglie con la benzina: arrestato 40enne - qn_giorno : #Monza, #Limbiate, tenta di dare fuoco alla moglie con la benzina: arrestato 40enne -