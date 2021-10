Malinovskyi | “Atalanta | ora bisogna accelerare Si entra nel clou della stagione”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ruslan, centrocampista offensivo dell’, ha parlato a L’Eco di Bergamo in merito a questo inizio di campionato“Dea”. Un inizio non ottimale, concluso poi con la sconfitta con il Milan. Queste le parole dell’ucraino: “, adesso. Avvio difficile anche per i tanti guai fisici. Lavoriamo per migliorare. Non sarà semplice, ci sono tante squadre agguerrite. Ma ora, dopo la sosta, sinelprima parte di, sia in campionato che in Champions e sarà vietato sbagliare. I punti da recuperare in campionato sono già tanti, ma non ci poniamo limiti. In Champions ci attendono due sfide decisive contro il Manchester United”. Foto: Twitter ...