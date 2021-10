Lo stadio va a fuoco, attimi di paura prima di Andorra-Inghilterra. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco (Di sabato 9 ottobre 2021) attimi di paura prima di Andorra-Inghilterra a causa di un incendio divampato nel pomeriggio all’Estadi Nacional, stadio in cui in questo momento si sta disputando la partita di qualificazione al Mondiale. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno riportato nella normalità la situazione. FOTO: Twitter Fifa World Cup L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021)didia causa di un incendio divampato nel pomeriggio all’Estadi Nacional,in cui in questo momento si sta disputando la partita di qualificazione al Mondiale.deidelche hanno riportato nella normalità la situazione. FOTO: Twitter Fifa World Cup L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CalcioWeb : Paura prima di #AndorraInghilterra, incendio allo stadio: il fumo ha raggiunto l'hotel della nazionale inglese [VID… - magicadespell78 : @e_cce @lasorelladiKarl Sexting e, se si passa allo stadio successivo, unanotte di fuoco in hotel all'insaputa del… - locopartenopeo : RT @4n1mo51t1som1n4: Be', ora, a Newcastle, hanno il Public Investment Fund al timone (potenza di fuoco >430 miliardi), uno stadio (il St J… - 4n1mo51t1som1n4 : Be', ora, a Newcastle, hanno il Public Investment Fund al timone (potenza di fuoco >430 miliardi), uno stadio (il S… - 3getyouthemoon : quel cesso marcio del gallese anche in lista Champions boh aspettiamo che dia fuoco al j-medical e gli facciamo la stella allo stadio? -