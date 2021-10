La condanna di Gualtieri dopo l'assalto alla Cgil: 'Le minacce fasciste non passeranno' (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli scontri con la Polizia, i fumogeni e soprattutto l'assalto e l'occupazione della sede della Cgil sono i fatti che fanno oltrepassare il limite, simbolo della violenza negazionista e fascista, uno ... Leggi su globalist (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli scontri con la Polizia, i fumogeni e soprattutto l'e l'occupazione della sede dellasono i fatti che fanno oltrepassare il limite, simbolo della violenza negazionista e fascista, uno ...

Advertising

globalistIT : - CaressaGiovanni : La condanna di @Gualtieri dopo l'assalto alla #Cgil: 'Le minacce #fasciste non passeranno' - nanucciogr : Calenda ha dato un buon esempio di come si costruisce una candidatura vincente. Ma è finito in una morsa, tra Gualt… - Damianodanny1 : 2 (EX) SINDACHE X CONTE ROVINARE ALLEANZA CON PD CHIARA APPENDINO VIRGINIA RAGGI: SINDACA DI TORINO NON VUOL… -