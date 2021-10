Il Cupra Padel Tour verso la conclusione e a Perugia premia Serse Cosmi (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Cupra Padel Tour si avvia verso la fine. Ormai mancano solo un paio di tappe prima della finalissima di Roma al Villa Pamphili Hotel, dove saranno presenti anche i 'Messi' e i 'Ronaldo' di questo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilsi avviala fine. Ormai mancano solo un paio di tappe prima della finalissima di Roma al Villa Pamphili Hotel, dove saranno presenti anche i 'Messi' e i 'Ronaldo' di questo ...

La lezione di Juan Martin Diaz, un gigante della pala ... col quale lo scorso dicembre aveva vinto a Cagliari la prima edizione delle Cupra FIP Finals. Sono ... Però amo la competizione, e sono certo che continuerò a giocare a padel per tutta la vita . ...

Il Cupra Padel Tour verso la conclusione e a Perugia premia Serse Cosmi La Gazzetta dello Sport Fip Star Padel Cordenons: in campo le teste di serie numero uno Garcia e Vinci CORDENONS - Si accendono i riflettori sulla 1°edizione del Fip Star Padel Giglio sui nuovi campi dell’Eurosporting Cordenons. Il tabellone maschile è entrato nel vivo con la disputa degli incontri dei ...

Sassari, due giorni a tutto padel tra sport e inclusione Sabato 9 e domenica 10 ottobre 220 atleti di ogni età giocheranno nei campi di via Milano 26. Per la prima volta in gara 8 squadre miste di portatori di handicap e normodotati ...

