Governare il futuro. Anche le big tech sbagliano e quando accade paghiamo tutti (Di sabato 9 ottobre 2021) Lunedì Facebook, Instagram e Whatsapp sono rimasti inutilizzabili per sei ore in tutto il mondo. E nei giorni scorsi ha fatto il giro del mondo la notizia che milioni di dati personali di altrettanti utenti sono stati lasciati in balia degli eventi, a causa di un errore, da Twitch, la piattaforma di video streaming di casa Amazon. La misura del disastro digitale seguito allo shutdown dei servizi targati Facebook l’ha offerta, forse meglio di migliaia di parole, il video diffuso via Twitter dal portavoce del Governo della Tanzania che, durante lo shutdown, ha invitato i cittadini a restare calmi, rassicurandoli sulla rapida riattivazione dei servizi. Parole analoghe a quelle che, probabilmente, sarebbero state utilizzate se una catastrofe naturale avesse reso inutilizzabili la rete viaria, quella elettrica, quella idrica o quella telefonica o tutte queste reti messe insieme. Lo shutdown ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Lunedì Facebook, Instagram e Whatsapp sono rimasti inutilizzabili per sei ore in tutto il mondo. E nei giorni scorsi ha fatto il giro del mondo la notizia che milioni di dati personali di altrettanti utenti sono stati lasciati in balia degli eventi, a causa di un errore, da Twitch, la piattaforma di video streaming di casa Amazon. La misura del disastro digitale seguito allo shutdown dei servizi targati Facebook l’ha offerta, forse meglio di migliaia di parole, il video diffuso via Twitter dal portavoce del Governo della Tanzania che, durante lo shutdown, ha invitato i cittadini a restare calmi, rassicurandoli sulla rapida riattivazione dei servizi. Parole analoghe a quelle che, probabilmente, sarebbero state utilizzate se una catastrofe naturale avesse reso inutilizzabili la rete viaria, quella elettrica, quella idrica o quella telefonica o tutte queste reti messe insieme. Lo shutdown ...

Advertising

ElisaCesaretti : RT @guidoscorza: #cosedagarante | Come si fa a governare l'intelligenza artificiale? Con la ricetta delle “tre c” -CONSAPEVOLEZZA, CULTURA,… - rappys1 : @Silvia71_80 Sai quanto più facile governare un popolo col bisogno che avere contestazioni continue in piazza di ci… - fablabimpresa : RT @infocamere: Sguardo al #Futuro ?? ??? 'Nuovi saperi per crescere e governare i cambiamenti dell'evoluzione digitale' @cescon_maurizio su… - Internetfest : RT @guidoscorza: #cosedagarante | Come si fa a governare l'intelligenza artificiale? Con la ricetta delle “tre c” -CONSAPEVOLEZZA, CULTURA,… - guidoscorza : #cosedagarante | Come si fa a governare l'intelligenza artificiale? Con la ricetta delle “tre c” -CONSAPEVOLEZZA, C… -