Gorlago | incidente nella notte | morto Francesco Epis

(Di sabato 9 ottobre 2021), un terribileè accaduto durante lain provincia di Bergamo èun uomo di 31 anni residente ad Alzano.durante laune 4 feriti gravi (Foto dal web)Alle ore 01:30 dellain via Primo Maggio due auto si sono scontrate in un frontale all’altezza di una rotonda, quattro giovani sono rimasti feriti gravemente. Tra di loro ci sono una ragazza di 16 anni, tre ragazzi di 18 anni, uno di 20 e l’altro di 23 anni, l’uomo di 31 anni eraoriginario di Alzano Lombardo, ha perso la vita nell’frontale. Sul posto sono giunte subito 5 autoambulanze e un’auto medica, le forze dell’ordine hanno ...

Un uomo di 31 anni, di Alzano (), è morto la notte scorsa in unstradale avvenuto a: quattro giovani sono rimasti feriti in modo grave. L'all'1.30 in via Primo Maggio. Due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza di una rotonda: ...Gravissimoa Bergamo, un morto e 4 ragazzi feriti nello scontro fra due Golf a: soccorritori impegnati per ore ad estrarre i coinvolti Argomenti trattati Gravissimoa Bergamo, un ...Gorlago, un terribile incidente è accaduto durante la notte in provincia di Bergamo è morto un uomo di 31 anni residente ad Alzano.Francesco Epis stava tornando a casa, ad Alzano, con un amico di 23 anni: la Golf che guidava ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con un'altra Golf con a bordo tre giovani, tra cui una 16enne ...