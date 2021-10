GF Vip: la regia manda in onda Papa Francesco (Di sabato 9 ottobre 2021) Altro errore da parte della regia del Grande Fratello Vip. Dopo lo scivolone di qualche settimana fa, quando aveva lasciato i microfoni aperti facendo partire degli insulti ai vipponi, questa volta c’è stato un cambio repentino nelle immagini trasmesse: dalle stanze della casa si è passati alla conferenza stampa di Papa Francesco! Come si dice nel mondo dello spettacolo spesso c’è il bello della diretta! Quando si va in onda 24 ore su 24, come accade sul canale 55 del digitale terrestre, dove durante tutta la giornata è possibile seguire quello che fanno i “vipponi” protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, possono accadere anche delle sviste o degli errori. Quest’anno è già successo una volta, quando la regia ha lasciato accesi i microfoni e in giardino si sono sentiti chiaramente ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 9 ottobre 2021) Altro errore da parte delladel Grande Fratello Vip. Dopo lo scivolone di qualche settimana fa, quando aveva lasciato i microfoni aperti facendo partire degli insulti ai vipponi, questa volta c’è stato un cambio repentino nelle immagini trasmesse: dalle stanze della casa si è passati alla conferenza stampa di! Come si dice nel mondo dello spettacolo spesso c’è il bello della diretta! Quando si va in24 ore su 24, come accade sul canale 55 del digitale terrestre, dove durante tutta la giornata è possibile seguire quello che fanno i “vipponi” protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, possono accadere anche delle sviste o degli errori. Quest’anno è già successo una volta, quando laha lasciato accesi i microfoni e in giardino si sono sentiti chiaramente ...

