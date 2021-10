Ferran Torres: “Sto bene, ma domani vedremo se sarò a disposizione. Gavi? Che qualità!” (Di sabato 9 ottobre 2021) domani, alle 20:45, andrà in scena Spagna-Francia, finale di Nations League. Ferran Torres, centrocampista iberico che con una doppietta ha deciso il penultimo atto contro l’Italia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulle sue condizioni “Sto bene, domani vedremo se sarò a disposizione”. Sulla partita “Questa è una finale, tutte e due le squadre sono favorite, ma noi abbiamo la giusta fiducia, metteremo tutto in campo per vincere. Loro possono giocare con la difesa a 4 o a 5, non sappiamo come giocheranno, ma noi vogliamo vincere la partita. Cosa può fare la differenza domani? Siamo una squadra, questo è il nostro punto forte. Giocheremo con la testa, siamo un gruppo”. Sulla ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021), alle 20:45, andrà in scena Spagna-Francia, finale di Nations League., centrocampista iberico che con una doppietta ha deciso il penultimo atto contro l’Italia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulle sue condizioni “Stose”. Sulla partita “Questa è una finale, tutte e due le squadre sono favorite, ma noi abbiamo la giusta fiducia, metteremo tutto in campo per vincere. Loro possono giocare con la difesa a 4 o a 5, non sappiamo come giocheranno, ma noi vogliamo vincere la partita. Cosa può fare la differenza? Siamo una squadra, questo è il nostro punto forte. Giocheremo con la testa, siamo un gruppo”. Sulla ...

