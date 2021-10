Dà fuoco alla moglie per una lite, arrestato in Brianza (Di sabato 9 ottobre 2021) Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver dato fuoco alla moglie dopo una lite, nel loro appartamento di Limbiate (Monza). Solo grazie alla prontezza della donna, che si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Un uomo di 40 anni è statodai carabinieri per aver datodopo una, nel loro appartamento di Limbiate (Monza). Solo grazieprontezza della donna, che si è ...

Monza, versa tanica di benzina sulla moglie e le dà fuoco dopo una lite: arrestato marito violento

Arrestato un uomo di 40 anni accusato di aver dato fuoco alla moglie dopo una lite, nel loro appartamento di Limbiate (Monza). Grazie alla prontezza nel togliersi immediatamente i vestiti, la donna, avvolta dalle fiamme, ha riportato ferite lievi.

Dà fuoco alla moglie per una lite, arrestato in Brianza Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver dato fuoco alla moglie dopo una lite, nel loro appartamento di Limbiate (Monza). Solo grazie alla prontezza della donna, che si è immediatamente tolta i vestiti avvolti dalle fiamme, ha riportato ferite ...

Arnesano, auto prende fuoco in corsa: salvo in extremis il conducente

Ancora un'auto incendiata nel Salento, precisamente ad Arnesano. La Ford Escort di un uomo del posto, infatti, ha preso fuoco in via Donizetti, con ogni probabilità a causa di

Limbiate, 40enne cosparge la moglie di benzina e cerca di darle fuoco

La denuncia del figlio maggiorenne della coppia terrorizzato dalla «furia» del padre. Dopo aver provocato l'innesco con un accendino, l'uomo è fuggito. La donna si è salvata togliendosi i vestiti in fiamme.

