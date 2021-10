Cosa succede tra Taiwan e la Cina e perché Xi Jinping parla di «riunificazione» (Di sabato 9 ottobre 2021) Taiwan è «una questione interna alla Cina e non ammette interferenze esterne». Parola del presidente cinese Xi Jinping, che alle celebrazioni per i 110 anni dalla Rivoluzione del 1911, ha detto che la questione è nata dalla debolezza e dal caos della nazione cinese. Per Xi Jinping «il secessionismo di Taiwan è il più grande ostacolo alla riunificazione nazionale, una seria minaccia al ringiovanimento nazionale. Chiunque voglia tradire e separare il Paese sarà giudicato dalla storia e non farà una buona fine». Da qui l’annuncio perentorio: la riunificazione «completa del nostro Paese ci sarà». L’unica Cina e il problema Taiwan Sale a livelli altissimi la tensione nello Stretto di Taiwan, con al centro la ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021)è «una questione interna allae non ammette interferenze esterne». Parola del presidente cinese Xi, che alle celebrazioni per i 110 anni dalla Rivoluzione del 1911, ha detto che la questione è nata dalla debolezza e dal caos della nazione cinese. Per Xi«il secessionismo diè il più grande ostacolo allanazionale, una seria minaccia al ringiovanimento nazionale. Chiunque voglia tradire e separare il Paese sarà giudicato dalla storia e non farà una buona fine». Da qui l’annuncio perentorio: la«completa del nostro Paese ci sarà». L’unicae il problemaSale a livelli altissimi la tensione nello Stretto di, con al centro la ...

