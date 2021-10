Corteo no vax a Roma: lanciate bombe carta davanti a Palazzo Chigi, la polizia usa idranti e lacrimogeni. 10mila in piazza del Popolo (Di sabato 9 ottobre 2021) Corteo no Green pass a Roma, scontri con la polizia e tafferugli dopo il raduno di circa 10mila persone in piazza del Popolo: i manifestanti si sono riversati a piazzale Flaminio, via Veneto e... Leggi su ilmattino (Di sabato 9 ottobre 2021)no Green pass a, scontri con lae tafferugli dopo il raduno di circapersone indel: i manifestanti si sono riversati ale Flaminio, via Veneto e...

