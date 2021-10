Coronavirus | ultime notizie Dl capienza in vigore da oggi | nuove aperture dall' 11 ottobre

(Di sabato 9 ottobre 2021) Lunedì riapertura per cinema, sport e discoteche. Via libera del Ministero della Salute alla terza dose di vaccino anti-Covid per gli over-60 e per tutti i soggetti fragili, ma ancora 8,4 milioni sono gli italiani over-12 senza nemmeno la prima dose

Coronavirus ultime

Nelle24 ore in Russia si sono registrati 968 decessi , il numero massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia. Stando ai dati del centro operativo nazionale anti, riportati dall'...In Russia la pandemia non si ferma. Anzi, i dati non sono mai stati così negativi come nelle24 ore. Secondo i dati del centro operativo nazionale anti -, nelle24 ore sono stati registrati 968 decessi provocati dal Covid - 19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia. Nel corso dell'ultima giornata si sono registrati 29.362 ...La Sicilia inaugura il passaggio in zona bianca con il doppio dei nuovi casi di contagio rispetto a ieri e con lo stesso numero di tamponi processati. 469 le infezioni da Sars Cov 2 accertate nelle ul ...Covid in Italia, dall'aggiornamento del report 'Epidemia Covid-19' dell'Istituto superiore di sanità (Iss) emerge che "per gli over 80 tasso di ricovero in ultimi 30 giorni 8 volte più alto per non va ...