Coronavirus | i dati – In 24 ore 2 748 nuovi positivi e 46 vittime In calo i ricoveri in terapia intensiva -16 e nei reparti ordinari -50

Sono 2.748 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.023. Si contano però quarantasei vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 30 di ieri. Il tasso di positività, con 344.969 tamponi, è allo 0,8%, in calo rispetto all'1,1% di ieri. Continuano a diminuire anche i ricoveri in terapia intensiva: sono 367, 16 in meno rispetto a ieri. Nei reparti ordinari le persone ricoverate scendono a 2.692 (meno 50).

