Carlo Acutis, la mamma: "Un ragazzo normale diventato straordinario" (Di sabato 9 ottobre 2021) Carlo Acutis un anno fa è stato proclamato Beato a solo 15 anni: la sua storia ha commosso tutto il mondo grazie al web Per molti era "l'influencer di Dio", per Antonia Salzano semplicemente "un ragazzo normale". Agli occhi della madre Carlo Acutis era e resterà tale, un giovanissimo di 15 anni che ha dedicato la sua esistenza, purtroppo breve, agli assistenza agli altri e alla fede. Ovunque e con chiunque manifestava la sua religiosità che si concretizzava nella preghiera quotidiana e nella partecipazione alla messa. Di origini cilentane, era nato a Londra e viveva a Milano. È scomparso a causa di una leucemia fulminante nell'ottobre del 2006 e nel 2013 pare ce avrebbe salvato la vita a un bambino malato al pancreas toccando una sua reliquia. Il 10 ottobre di un anno ...

