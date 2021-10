Black Friday, altro che saldi (Di sabato 9 ottobre 2021) Un tempo per fare shopping a prezzi scontati c’erano i saldi. Oggi, oltre alle tradizionali vendite di fine stagione, milioni di italiani aspettano le offerte del Black Friday. Ma da dove arriva questo venerdì nero sempre più popolare in tutto il mondo? Il Black Friday nasce negli Stati Uniti negli anni Venti ed è il giorno che dà inizio alla stagione degli acquisti natalizi. Secondo la tradizione americana il primo Black Friday venne celebrato dalla catena di negozi Macy’s con una parata organizzata nel giorno successivo al Ringraziamento. Il nome fa riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che passavano dal colore rosso, con cui venivano scritte le perdite, al colore nero con cui venivano annotati i guadagni. Nonostante si tratti di un ... Leggi su udine20 (Di sabato 9 ottobre 2021) Un tempo per fare shopping a prezzi scontati c’erano i. Oggi, oltre alle tradizionali vendite di fine stagione, milioni di italiani aspettano le offerte del. Ma da dove arriva questo venerdì nero sempre più popolare in tutto il mondo? Ilnasce negli Stati Uniti negli anni Venti ed è il giorno che dà inizio alla stagione degli acquisti natalizi. Secondo la tradizione americana il primovenne celebrato dalla catena di negozi Macy’s con una parata organizzata nel giorno successivo al Ringraziamento. Il nome fa riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che passavano dal colore rosso, con cui venivano scritte le perdite, al colore nero con cui venivano annotati i guadagni. Nonostante si tratti di un ...

