Basket: Nba, via libera agli allenamenti per Irving ma non alle partite (Di sabato 9 ottobre 2021) New York, 9 ott. – (Adnkronos) – Torna in palestra a Brooklyn Kyrie Irving, alle prese in queste settimane con la complicata questione vaccino: dopo aver deciso di non sottoporsi alla somministrazione, l'ex giocatore di Cavaliers e Celtics sta proseguendo la sua preparazione attraverso un percorso a ostacoli dovuto alle stringenti norme anti-Covid previste dalle autorità di New York. Nelle scorse ore è arrivato il via libera per gli allenamenti nelle strutture di proprietà dei Nets, ma resta l'assoluto divieto d'accesso al Barclays Center – previsto soltanto per persone vaccinate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

