Austria | si dimette il cancelliere Sebastian Kurz dopo l’accusa di favoreggiamento della corruzione

Advertising

MediasetTgcom24 : Austria, il cancelliere Kurz si dimette dopo lo scandalo sondaggi con accuse di corruzione #SebastianKurz… - GiancarloPilus1 : RT @ultimoranet: Austria ????, si dimette il Cancelliere Sebastian Kurz ?? @ultimoranet - you_trend : ???? #Austria: si dimette il cancelliere Sebastian Kurz. A prendere il suo posto sarà l'attuale ministro degli esteri… - Lorenzomonfreg : #Austria i premier Sebastian kurz si dimette dopo indagine per favoreggiamento corruzione a suo carico - AnnalisaAntas : RT @ignaziocorrao: In #Austria si dimette il Cancelliere Sebastian #Kurz , indagato per favoreggiamento e corruzione. A quando qualche pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria dimette

Il Fatto Quotidiano

Il governo austriaco di popolari e Verdi sempre pi in bilico dopo l'inchiesta della procura anti - corruzione che ha travolto il cancelliere Sebastian Kurz su presunte irregolarit nel finanziamento ...... nel 1975 viene eletto consigliere comunale a Palermo, ma dopo due anni si, deluso dalle ... trasmessa su Sky, TG24, Sky GO e Now e disponibile anche in Germania,e Svizzera. GIANFRANCO ...La decisione di lasciare è maturata nelle ultime ore. Kurz fino a ieri sera aveva fatto sapere che non intendeva lasciare. E di non vedere alcun motivo per rinunciare al suo incarico: si era anzi ...Kurz è il cancelliere democraticamente legittimato ed espressione della volontà degli elettori, come dimostrano le due ultime tornate elettorali'. Uscendo dalla Hofburg, Kurz è stato accolto da una fo ...