Austria, cancelliere Kurz si dimette (Di sabato 9 ottobre 2021) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz si dimette di fronte alla crisi provocata dall'apertura d'indagine per corruzione nei suoi confronti. L'annuncio di Kurz è arrivato con una breve dichiarazione alla stampa. Al suo posto andrà il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg. L'articolo proviene da Italia Sera.

you_trend : ???? #Austria: si dimette il cancelliere Sebastian Kurz. A prendere il suo posto sarà l'attuale ministro degli esteri… - fattoquotidiano : Austria, si dimette il cancelliere Sebastian Kurz dopo l’accusa di favoreggiamento della corruzione - ignaziocorrao : In #Austria si dimette il Cancelliere Sebastian #Kurz , indagato per favoreggiamento e corruzione. A quando qualch… - JolietJackBlues : RT @claudio301065: #Austria: il cancelliere #Kurz dimette dopo lo scandalo sondaggi. Non ha mai chiesto consigli a #Belusconi - kalabalik2912 : RT @AlexGiudetti: KURZ si è dimesso... fuori un altro!!! -