(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Arrivano segnali incoraggianti per l’Volley. A distanza di una settimana, le giallorosse hanno sostenuto ieri pomeriggio uncongiunto con la Fiamma, squadra di Torre Annunziata che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B1. Quattro set disputati con il primo vinto dall’al termine di una frazione davvero ben giocata dal sestetto beneventano che si è ritrovato a condurrefino alle fasi finali delset, perso poi di misura. Da lì in avanti è venuta fuori tutta l’esperienza e la superiorità della formazione di casa allenata da Adele Salerno. Nonostante il ko, la squadra giallorossa ha mostrato evidenti segnali di crescita sia rispetto ad una settimana fa che ...

Advertising

anteprima24 : ** Accademia, ok anche il secondo #Allenamento con la #Torrese ** - CMezzanego : RT @Anpasnazionale: ???Da #SocialProCiv all’infodemia durante l’emergenza sanitaria Covid-19: un confronto tra istituzioni, accademia e volo… - KenmaK__ : @violettae___ Anche io ho fatto lo scientifico letteralmente tutte le mie compagne (tranne qualcuna che fa biologia… - ElenaCordiviola : RT @WWFitalia: Allo scienziato Vincenzo Balzani il prestigioso Premio #Unesco-Russia Mendeleev Membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei… - Anna72259258 : @SalemmeOfficial Caro Vincenzo sono una tua fan ho un sogno nel cassetto partecipare ad un tuo film o commedia nat… -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia anche

LeccePrima

... nasce con l'obiettivo non solo di promuovere l'arte e la cultura, ma di far conoscereil ... del settore: Antonello Tolve, ordinario di Pedagogia e Didattica dell'Arte all'Albertina di ...L'evento romano è in collaborazione con l'Mondiale della Poesia sul progetto "L'Albero ...FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) partecipa a #UrbanNature2021 con l'...Il centro destra gioca d’anticipo e si presenta compatto alle prossime elezioni amministrative dell'Aquila, che ci saranno tra poco meno di un anno, annunciando un tavolo rappresentativo per sostenere ...Il debutto italiano di Julio Velasco nel libro del giornalista di Jesi Daniele Bartocci. Il 15 ottobre 1983 il debutto a Catania: vittoria Tre Valli Jesi per 3-0.