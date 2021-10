Veicoli industriali, UNRAE conferma balzo a settembre del 24% (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – settembre positivo per il mercato dei Veicoli industriali, che chiude a +24% sul 2020. I primi 9 mesi dell’anno evidenziano anche un recupero dal periodo pre-pandemia con +7,8% rispetto al 2019. Un andamento che appare migliore per i camion con massa superiore alle 16 tonnellate (+29,2% a settembre e +11,3% nei primi 9 mesi) rispetto alle altre categorie di Veicoli. E’ quanto rileva il consueto report mensile dell’UNRAE, associazione rappresentativa dei produttori esteri di Veicoli. “Finito il periodo di lockdown e riprese le attività produttive, il mercato sembrerebbe in recupero, ma i numeri che continuano a rimbalzare sembrano essere più effetto di uno ‘stop and go’ determinato dalla discontinuità degli approvvigionamenti di componenti e quindi dalla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) –positivo per il mercato dei, che chiude a +24% sul 2020. I primi 9 mesi dell’anno evidenziano anche un recupero dal periodo pre-pandemia con +7,8% rispetto al 2019. Un andamento che appare migliore per i camion con massa superiore alle 16 tonnellate (+29,2% ae +11,3% nei primi 9 mesi) rispetto alle altre categorie di. E’ quanto rileva il consueto report mensile dell’, associazione rappresentativa dei produttori esteri di. “Finito il periodo di lockdown e riprese le attività produttive, il mercato sembrerebbe in recupero, ma i numeri che continuano a rimbalzare sembrano essere più effetto di uno ‘stop and go’ determinato dalla discontinuità degli approvvigionamenti di componenti e quindi dalla ...

Advertising

solomotori : Veicoli industriali, a settembre +24,7% sul 2020 - zeroventi4 : Mercato veicoli industriali +24,7% su 2020 - - ajileit : In anteprima al @ExpoGis le nostre centraline di sicurezza per veicoli industriali #safety #control - PneusNews : Carglass Special: il servizio per la ricalibratura degli ADAS di veicoli industriali e commerciali - luciatonini : Carglass Special: il servizio per la ricalibratura degli ADAS di veicoli industriali e commerciali -