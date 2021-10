Ultime Notizie Serie A: parlano Miha e Mou. D’Aversa a rischio? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.10 – Mihajlovic: «Ho sbagliato più rigori che punizioni. Sulla guerra e la malattia…» – Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto in diretta al Festival dello Sport in programma a Trento. Le parole Ore 11.40 – Sampdoria, bivio D’Aversa: Cagliari e Spezia già decisivi? – L’incontro a Milano con Ferrero aggiunge peso alle partite contro Cagliari e Spezia. La notizia Ore 11.00 – Squalifica Acerbi, la Lazio non fa ricorso: salterà due partite – La Lazio ha deciso di non presentare ricorso verso la decisione. La notizia Ore 10.40 – Mourinho: «La Roma è passione eterna. Sono più allenatore oggi di 10 anni fa» – Josè Mourinho ha raccontato i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.10 –jlovic: «Ho sbagliato più rigori che punizioni. Sulla guerra e la malattia…» – Sinisajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto in diretta al Festival dello Sport in programma a Trento. Le parole Ore 11.40 – Sampdoria, bivio: Cagliari e Spezia già decisivi? – L’incontro a Milano con Ferrero aggiunge peso alle partite contro Cagliari e Spezia. La notizia Ore 11.00 – Squalifica Acerbi, la Lazio non fa ricorso: salterà due partite – La Lazio ha deciso di non presentare ricorso verso la decisione. La notizia Ore 10.40 – Mourinho: «La Roma è passione eterna. Sono più allenatore oggi di 10 anni fa» – Josè Mourinho ha raccontato i ...

