Ti ricordi… il Catanzaro settimo in Serie A e il suo bomber mancato senza parastinchi | Viorel Nastase

(Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è un genere narrativo bellissimo che in Italia si sta facendo strada anche grazie ai social: Urbex si chiama. Esplorazioni urbane, che portano a narrazioni per lo più fotografiche che a volte lasciano a bocca aperta: case, strutture industriali, ex alberghi o ospedali dove il tempo si è fermato (quando i vandali non sono ancora arrivati). Calendari fermi agli anni 80 o giù di lì, in credenza bibite o scatolame dalle confezioni stupendamente vintage e così i giochi nella stanze dei bimbi. Ecco, Ti Ricordi a volte ha tutto l’aspetto di un’esplorazione urbana che restituisce l’immagine di un calcio che non c’è più. Di un calcio dove la provincia è protagonista e bella e non un fardello da seppellire a colpi di Super Leghe, di un calcio di calzettoni abbassati in spregio delle botte che pur si sapeva sarebbero arrivate copiose e forti, dove il cartellino giallo sventolava in caso di ...