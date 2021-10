The Closer | Dave Chappelle | In questo paese puoi ammazzare un nero | ma non ferire i sentimenti di un gay

(Di venerdì 8 ottobre 2021), durante il suo nuovo speciale Netflix, ha riflettuto sulle controversie relative a DaBaby, il rapper che ha ucciso un diciannovenne di colore a colpi di pistola.ha causato molte controversie con il suo nuovo speciale Netflix, intitolato The, specialmente a causa di una battuta su DaBaby: il comico statunitense si è chiesto perché mai la carriera del rapper abbia subito contraccolpi a causa dei suoi commenti omofobi ma non per avere ucciso un ragazzo di colore. Dopo aver riconosciuto che DaBaby ha commesso "un errore molto eclatante" con i suoi commenti omofobi di questa estate,ha parlato dell'episodio in cui il rapper ha ucciso un diciannovenne di colore presso Walmart nel 2018: "DaBaby ha sparato a une l'ha ...

Dave Chappelle ha causato molte controversie con il suo nuovo speciale Netflix, intitolato, specialmente a causa di una battuta su DaBaby: il comico statunitense si è chiesto perché mai la carriera del rapper abbia subito contraccolpi a causa dei suoi commenti omofobi ma non per ...

Dave Chappelle, durante il suo nuovo speciale Netflix, ha riflettuto sulle controversie relative a DaBaby, il rapper che ha ucciso un diciannovenne di colore a colpi di pistola. Dave Chappelle ha caus ...