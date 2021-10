Sfregia un uomo a Novara e scappa | catturato a Milano | era a casa dell' amante

(Di venerdì 8 ottobre 2021), 8 ottobre 2021 - Aveva accoltellato un connazionale dopo una lite, per poi darsi alla fuga . Era accaduto al'1 agosto, oggi l'arresto a. Si tratta di un 32enne di origini ...

IL GIORNO

Milano, 8 ottobre 2021 - Aveva accoltellato un connazionale dopo una lite, per poi darsi alla fuga . Era accaduto a Novara l'1 agosto, oggi l'arresto a Milano . Si tratta di un 32enne di origini ...