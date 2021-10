Resident Evil 7 continua la sua corsa ed è ora a quota 10 milioni di copie distribuite (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il franchise di Resident Evil è andato avanti per anni e in tutto questo tempo è cambiato più volte. Dalle sue radici con angoli di ripresa fissi a una maggiore attenzione all'azione, sembra che il franchise voglia sempre proporre qualcosa di "nuovo". La serie ha introdotto la prima persona con Resident Evil 7 e, sebbene da una prospettiva diversa, il titolo è sembrato tornare alle sue radici horror. Il gioco è stato ampiamente ben accolto, con ottime vendite, e ora ha raggiunto un traguardo importante. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il franchise diè andato avanti per anni e in tutto questo tempo è cambiato più volte. Dalle sue radici con angoli di ripresa fissi a una maggiore attenzione all'azione, sembra che il franchise voglia sempre proporre qualcosa di "nuovo". La serie ha introdotto la prima persona con7 e, sebbene da una prospettiva diversa, il titolo è sembrato tornare alle sue radici horror. Il gioco è stato ampiamente ben accolto, con ottime vendite, e ora ha raggiunto un traguardo importante. Leggi altro...

Advertising

TheGamesMachine : Da una parte, i remake che cercano di ammodernare i principali stilemi del passato, dall'altro #ResidentEvil7 che h… - Eurogamer_it : Ben 10 milioni di copie distribuite per #RE7. - TheGamesMachine : Avete visto il trailer del nuovo film di #ResidentEvil? A noi ha fatto venire più dubbi che speranze, siamo curiosi… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Resident Evil: Welcome to Raccoon City – Scene inedite in una nuovo trailer internazionale… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Resident Evil: Welcome To Raccoon City - Trailer Ufficiale | PROSSIMAMENTE AL CINEMA PROSSIMAMENTE AL CINEM… -