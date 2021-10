Pres. Pisa su Lucca: “Lo seguono tante big di Serie A e anche all’estero” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giuseppe Corrado, Presidente del Pisa, ha parlato così del suo gioiellino Lorenzo Lucca ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Lo seguivamo da un anno e mezzo, è stato bravo mio figlio Giovanni ad insistere col Palermo e l’agente nonostante ci fossero squadre più blasonate. E’ un giocatore ancora da costruire, anche fisicamente, ma si applica molto e ha grande modestia. Non ho sentito nessun club e nemmeno mio figlio, ma so che le big di Serie A lo seguono perché vengono a visionarlo dal vivo e ci sono gli accrediti in tribuna. Su di lui anche squadre estere”. Foto: Instagram personale Lucca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giuseppe Corrado,idente del, ha parlato così del suo gioiellino Lorenzoai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Lo seguivamo da un anno e mezzo, è stato bravo mio figlio Giovanni ad insistere col Palermo e l’agente nonosci fossero squadre più blasonate. E’ un giocatore ancora da costruire,fisicamente, ma si applica molto e ha grande modestia. Non ho sentito nessun club e nemmeno mio figlio, ma so che le big diA loperché vengono a visionarlo dal vivo e ci sono gli accrediti in tribuna. Su di luisquadre estere”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

